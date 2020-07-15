全球首場開放球迷進場賽事，市長盧秀燕視察洲棒棒球場防疫措施。（台中市政府提出／陳世宗台中傳真）

中華職棒第31年上半球季14日在台南舉行補賽，以台中為主場的中信兄弟好球連發、強棒出擊，以6比1擊敗統一獅勇奪上半季冠軍，滿場球迷齊聚歡呼；市長盧秀燕第一時間於臉書發文恭喜中信兄弟，強調市府會持續推動防疫措施，讓球員們能夠在安全環境下打球，球迷也能安心看球。

中信兄弟昨日勇奪上半球季冠軍，盧市長第一時間即在臉書發文恭喜，「這一路來，真不容易！」她強調今年上半年疫情期間，球迷呼喊著希望中職解封開打，為確保一切都要安全，她親自到洲際棒球場視察防疫措施，就是要讓市民朋友安心看球。

運動局指出，防疫期間台中市創下全世界第一場正式職棒開賽的主場，也是第一場正式開放球迷入場的主場，世界棒壘總會（WBSC)更專文刊登盧市長對防疫的肯定與職業運動的支持，榮登國際榮耀；盧市長感動發文「希望台中這座城市越來越精彩！」

運動局表示，盧市長上任後與中信兄弟深化合作，攜手推出台中市民專屬優惠方案，並以「發展五級棒球」、「台中在地經營」、「帶動城市行銷」3大主軸進行合作，除讓棒球運動在台中深耕發展，也藉由棒球周邊產業經濟效益帶動城市觀光。

(中時 )