台塑麥寮六輕工業區台塑化煉二廠第二套重油加氫脫硫單元（RDS#2單元），15日上午9時許，發生火警，雲林縣長張麗善聞訊後，感到震驚與心痛，並在第一時間趕到六輕瞭解事故原因、救災作為及後續因應，隨後宣布緊急五點指示措施，包括事故發生範圍內，在調查報告出爐前，勒令停工，及依空污法第32條文，重罰台塑化煉二廠500萬元。

張麗善當場宣布緊急五點指示措施，包括一、事故發生範圍內，在調查報告出爐前，勒令停工；二、成立事故調查小組，三天內提出發生的原因與真相。三、要求六輕進行工安總體檢，提出具體相關「策進工程」。四、依空污法第32條文，重罰500萬元。五、鄰近漁塭民宅等如有損害，由六輕負起修復賠償全責。 張麗善呼籲，15日因受到熱帶性低氣壓影響，風向主要為南風，提醒麥寮區域、下風處的彰化大城，及鄰近地區民眾家戶緊閉門窗，避免外出，並加強個人防護，如需外出，建議配戴口罩，以維護個人健康，縣府將持續監控空氣品質。

雲林縣消防局15日上午9時許，接到報案後，15分鐘趕至現場，並派遣大隊、麥寮分隊、北五分隊人車前往現場支援，包括台塑化消防隊出動11輛消防車、53人，及消防局出動消防車12輛、23人，由雲林縣消防局長林文山指揮搶救。

雲林縣環保局長鄭育麟表示，發生事故的台塑化煉二廠重油加氫脫硫處理程序（M06），經查事故地點，非毒化物運作場所，環保局接獲通報後第一時間，已前往稽查及進行監（檢）測作業，將針對上下風處、廢水執行採樣，及持續監控作業。

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