埃及聖䴉的外觀圖說。（花蓮林管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

埃及聖䴉對生態的危害圖說。（花蓮林管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮林管處育樂課長陳靜儀呼籲民眾，發現埃及聖䴉後請立即向林管處通報，切勿私自捕殺。（羅亦晽翻攝）

外來種「埃及聖䴉」因會和本土鳥種爭略食物及棲地，造成物種危害。日前花蓮林管處接獲民眾通報，在花蓮溪口發現埃及聖䴉的蹤跡，出動人員搜索視察未果，仍提高警覺搜集相關情資，並呼籲民眾如發現埃及聖䴉請立即通報。

據研究指出，埃及聖䴉和本土原生鷺科鳥類的棲地、食性重疊，目前已開始競爭、排擠鷺科鳥類生存，可能對被其取食的物種造成危害；加上大量聚集築巢時，更會將樹頂枝葉拔除，破壞植被覆蓋。除非長期持續地移除埃及聖䴉的蛋、雛鳥及成鳥，才可能壓制數量龐大的埃及聖䴉。

埃及聖䴉40年前自國外引入後，意外逃逸野外，因無天敵及環境適應佳，族群量逐年增長，現已廣泛擴散至西部各縣市的沿海濕地，更進一步往內陸低海拔山區逼近。

花蓮林管處育樂課長陳靜儀指出，目前僅剩花蓮、台東尚未有埃及聖䴉繁殖紀錄，這次接獲通報後，已提高警戒層級，深怕花蓮零紀錄被打破；陳也呼籲民眾，發現後請立即向林管處通報，切勿私自捕殺。

原產於非洲及中東的埃及聖䴉身體全白，後羽黑色，頭至頸為黑

色裸皮，嘴喙為黑色，喙長且下彎，曲如鐮刀，腳也是黑色的，飛行時雙翼張開後彷彿童話故事裡的巫婆，一般俗稱「巫婆鳥」。

(中時 )