第二波雷雨彈來了！繼早上第一波大雨降在台南、高雄地區，西南風影響及對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局今（15）日下午又發布大雨特報，東北部地區及台北、新北、桃園山區有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊及強陣風。

氣象局表示，大雨範圍包括台北市、新北市、基隆市、桃園市和宜蘭縣等5縣市。

(中時電子報)