六輕工業區台塑麥寮廠今（15）日發生火災，火勢相當猛烈且無法撲滅，研判是氫氣洩漏，目前只能等待管線內氫氣燒完；立委蘇治芬說，早在三年前就明確指出該廠的檢測系統有問題，可能會造成誤判實際狀況而發生公安事故，可見台塑未能落實改善，呼籲台塑要將「鬆了的螺絲栓緊」。

蘇治芬表示，台塑雖然為台灣帶來大量GDP，但六輕工業區幾乎每年都發生重大工安意外或是汙染問題，她呼籲台塑應負起企業社會責任，落實工安，並盡速提出事故檢討報告，並針對污染地方部分提出補救和改善計畫，對於相關事故的後續，她會持續追蹤監督。

蘇治芬指出，她在雲林擔任縣長時期就曾長期關注六輕的汙染及工安議題，並在上屆立委任內分別於2017、2018年督促經濟部工業局啟動六輕工廠總體檢，而且於結果總報告中明確指出，該廠評估設備狀況的「基於可靠度之設備完整性（RBMI）程式」用在評估腐蝕和組件劣化時，可能會誤判實際情況；但過了三年，煉製二廠仍然發生了意外，可見台塑並未落實登出報告書中的設備安全改善建議。

「總體檢已為其超前部署，就看台塑如何將鬆了的螺絲栓緊。」蘇治芬說，發起六輕20年總體檢之目的，是為了讓台塑六輕能夠接受政府及專家的輔導，及早發現設備老化之風險，確實避免工安環保事故發生，以保障六輕周圍鄉親的生命財產安全。她說，賺錢的企業能促進社會經濟發展，但企業的獲益應以零事故、零污染為前提。

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(中時電子報)