路人闖斗南平交道 遭火車撞擊身亡 15:382020/07/15 中時 張朝欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1名路人闖雲林縣斗南平交道，遭火車撞擊身亡。（雲林縣消防局提供／張朝欣雲林傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵區間車15日下午2點28分行經斗南鎮南生路平交道附近，1名路人突然闖入平交道，遭區間車撞擊後夾在鐵軌中，消防人員趕往救護，發現已明顯死亡，死者身分與事故原因由警方釐清中。 (中時 ) #平交道 #路人 #撞擊 #死亡 #死者身分 也許您會感興趣 社會熱門新聞 猛男1打15！美籍職業格鬥選手侵入住宅 傷15警遭訴 - 社會 女生重訓後性慾強？健身房女教練 慘遭5男教練輪流「下流」 - 社會 綠島變綠光島！他約女友潛水 女友先跟他兄弟浪漫3天2夜 - 社會 悍鐵工戀上人妻激戰纏綿仍遭唾棄 憤怒言語密告她夫：「你老婆泉水很多」 - 社會 錢櫃大火6死 2官員藉電梯安檢每月收賄5萬4 檢調搜北市府 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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