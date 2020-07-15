新北市消防局今起3天在中和運動中心舉辦消防夏令營。（新北市消防局提供）

新北市消防局今起3天在中和運動中心舉辦消防夏令營。（新北市消防局提供）

新北市消防局為提升孩童防火、防災知識，7月15日、16日、17日在中和國民運動中心舉辦學童消防夏令營，活動闖關規劃加入全新打造的地震體驗車、濃煙體驗車，讓學童體驗真實地震及火災時的狀況，彷彿身歷其境達到宣導體驗的效果。

本次活動由第七救災救護大隊規畫主辦，活動中精心設計消防闖關體驗活動，透過適齡適所及因地制宜考量，將宣導資訊透過遊戲互動傳達，

活動包括「犀」哈逗熱鬧，透過說書人故事說明後，進行QA是非題OX競賽及接續至前方九宮格OX比賽，加入音樂、節拍律動等趣味方式，寓教於樂。

「犀」手Fun一夏，架設約半身高度平面雙節梯，學習控制手、腳協調性及平衡感練習爬行通過，再至前方完成益智翻翻樂，增加訓練腦力穩定性挑戰。

「犀」望有保庇，透過複合型災害發生模擬各項可能，採用地震體驗車及濃煙體驗車相互練習及體驗，了解地震可能造成的危害及避難逃生要領，讓學童把安全帶回家。

「犀」水要安全，新增人體套桿救生圈，運用兩人互動模擬溺水真實情境，並搭配適齡學童專用救生衣，了解穿法及應用，並教導學童救溺5步、防溺10招等口訣。

「犀」睛消防員：讓學童進行消防衣、帽著裝及搭配簡化版火災搶救訓練模式，將特製水帶至拖拉定點後，進行停躺滾練習，再將水帶拉回原位，讓學童體驗體耗工作等系列計5項防火、防災教育課程。

活動還與中和國民運動中心結合趣味球類競賽課程，讓學童能快樂且多元的學習，留下難忘的盛夏回憶。

(中時 )