提到台灣重大災難，沒有人不知道民國99年10月21日，梅姬颱風引發土石流造成的蘇花公路遊覽車翻覆事故，逾500人一度受困。因事故失蹤的還有全國養雞協會執行長許枝榮和林金珠夫婦，據傳兩人下貨車後撐雨傘進入了遊覽車，隨後便被土石流沖刷至淺灘被石塊深埋，但事件卻是許枝榮透過「附身」才曝光，至今還尋不著人…

事發後快2周，11月2號當晚，一名曾至許枝榮農場抓過雞的雞販高男，和妻子送貨完返家時，在車上突然左手捏胸，口中喃喃自語，雙眼緊閉不斷踩踏，力道之大感覺貨車都要翻覆，一家人嚇壞急忙將高男抬至設有神廳的3樓，誰知高男一脫口更是令旁人嚇呆急忙報警「快來救我！…還有我老婆！」

記者到場後馬上和高男身體裡的「祂」對話，只見祂表情痛苦說「我叫許枝榮…為什麼沒人來救我…埋得淺淺」祂還透露自己和妻子被土石沖至145至149公里處岸邊，正被礁石壓住左胸無法動彈，救難隊獲報急忙展開搜索，只可惜並無找到，救難隊推測，可能是因為錯過黃金救援時間，夫妻已遭遇不測…

隨後祂接著透露，自己當天下了貨車後，撐著一把綠色的雨傘上了遊覽車，詭異的是，這段過程是在之後才被目擊者爆出，確實有看到兩人上了遊覽車，讓知情人士都大感實在太不可思議！被附身的高男之後也恢復神智和旁人有說有笑，只是對此事毫無印象，也為這起事件增添一筆靈異的色彩…

(中時電子報)