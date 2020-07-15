美股財報季鳴槍，助攻拉出一波連3紅走勢！台股護國神山台積電(2330)盤初再展英姿續寫天價370元，市值9.59兆元同寫新猷，帶領台股開高走揚一度大漲百點、飛越12300點大關來到12320.48點，持續改寫30年來新紀錄，惟午盤過後雙王台積電(2330)、大立光(3008)同遭空方突襲股價聯袂翻黑，在多方信心受到打擊下，指數一度殺低至12162.52點，幸賴低接買盤回籠，終場加權指數小跌6.16點為12202.85點，保住12200點大關，成交值放大至2385.16億元。今日外資(不含外資自營商)買超38.7502億元，投信買超8.9256億元，自營商賣超19.9429億元，三大法人買超27.73億元。

權王台積電受到亞系外資送上500元目標價鼓舞，今日跳空開高2.5元，盤中登高370元新天價，市值9.59兆元亦同寫新高，惟午盤過後遭獲利了結，股價翻黑收小黑，相關設備概念股帆宣(6196)、辛耘(3583)則堅守盤上，而今日除息的聯電(2303)盤中填息率一度逾6成，在信心不足下僅以平盤作收。股王大立光(3008)也只打了上半場好球，勉力守住4000元大關，光電低價族群仍獲買盤力挺，瑞軒(2489)、元晶(6443)、晶彩科(3535)、鈞泰(6131)、華上(6289)漲停鎖到底，面板雙虎群創(3481)、友達(2409)則虎頭蛇尾聯袂收小黑。散熱族群在指標股雙鴻(3324)亮燈漲停領軍下，奇鋐(3017)、超眾(6230)等亦獲買盤支撐守住榮面。

市場資金轉進傳產股，電機股永冠-KY(1589)盤中強勢攻頂，上銀(2049)、華城(1519)、亞德客-KY(1590)、亞力(1514)等火力全開，推升電機類指大漲近3%今日表現最猛。汽車股亦不甘示弱緊追在後，股王和泰車(2207)除息第二天重獲買盤關愛，填息路闊步向前提振多方士氣，引領車王電(1533)、英利-KY(2239)、和大(1536)齊步向前。先前衝一波的生技股持續遭賣單調節淪重災區，風光當了九天股王的合一(4743)連吞4根跌停摔落300元及月線，中天(4128)、晶宇(4131)、杏國(4192)、亞獅康-KY(6497)、亞諾法(4133)亦難逃連續跌停命運，杏輝(1734)、ABC-KY(6598)、逸達(6576)、順藥(6535)等跟進挫低。台塑化(6505)因胺液吸收區異常造成麥寮六輕火災，拖累股價帶量下挫1%，失守半年線。

美股氣勢如虹，台積電法說會前夕，外資力挺台股，今日翻多買超38.75億元。5日RSI為71.96，10日RSI為82.62，9日K值為82.62，9日D值為84.78，20日乖離率為3.05。國安基金例會下午登場，市場對國家隊是否退場高度關切，加以台股來到歷史高原區，市場追價心態轉趨保守，致指數創高後拉回修正，惟仍守住12200點大關。分析師表示，全球二波疫情使盤勢趨於波動，只要未再祭出大規模封鎖，對經濟與股市衝擊應有限，加上市場對台積電明日法說充滿期待，若結果優於預期，將重燃多頭火焰。

進入美國第二季超級財報周，一般預期普遍不理想，因此漲多獲利回吐賣壓是否影響美股走勢，並進一步牽動台股短線的震盪格局，目前台股10日均線提高到12,000點，月線則在11,800點，只要美股不出現連續性大跌，利用拉回仍是汰弱擇強，多頭格局未變。護國神山台積電持續扮演台股支柱，短線暫看「萬二」至高點連線壓力12,500點間震盪，建議逢回選股作多，操作不宜過於追高殺低，選股留意高階半導體相關（IC設計）、伺服器及數據中心相關、5G及蘋概手機相關、Mini LED相關、電動車相關、防疫相關（檢測及疫苗相關）、暑假旺季來臨的遊戲相關、宅經濟概念股和運動健身相關（自行車）題材股。

(時報資訊)