荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML Holding）周三宣布第二季獲利大幅成長近58%，惟仍不如市場預期。該公司並表示，儘管爆發新冠肺炎疫情，仍看好全年實現增長。

艾司摩爾第二季淨營收為33.3億歐元，較去年同期的25.7億歐元成長近30%，但落後分析師預估的34.2億歐元。淨利為7.51億歐元（8.56億美元），較去年同期的4.76億歐元成長近58%，惟不如分析師預估的8.6億歐元。

艾司摩爾是全球EUV微影設備大廠，主要客戶包括台積電、三星電子與英特爾等。艾司摩爾表示，如果認列了已出貨的兩套系統的銷售額，營收將符合市場預期。該公司第二季出貨9套EUV微影系統。

執行長Peter Wennink在聲明中表示，艾司摩爾仍處於「優勢」，未交貨訂單（order backlog）價值超過100億歐元。他表示，雖然新冠肺炎疫情打擊全球經濟，但某些領域的需求卻較以往更為強勁，2020年將是艾司摩爾的成長年。「數據流量正呈現爆炸式成長，這也是我們的客戶之所見，在數據中心與居家上班基礎設施的投資龐大」。

艾司摩爾預估第三季營收介於36億～38億歐元，毛利率介於47%～48%，略低於於第二季的48.2%。

該公司今年來股價上漲30%，市值急升至1500億歐元。因美國政府對中國企業祭出貿易管制，艾司摩爾的最大客戶台積電擬斥資120億美元，在美國建造晶圓廠。艾司摩爾不能向中國本地客戶出貨最先進的設備，但執行長表示，美國的禁令在短期或中期內不會對ASML造成衝擊。

(時報資訊)