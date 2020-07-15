7月16日上午十點至下午五點，飯店推出「跟我一起捐血讓世界更健康」公益活動。(香格里拉台南遠東飯店提供／曹婷婷台南傳真）

受疫情影響，全台各地血庫安全存量都偏低，連續6年舉辦捐血活動的香格里拉台南遠東飯店，將於16日在飯店大門東側處舉辦「跟我一起捐血讓世界更健康」公益活動，上午10點開始發號碼牌，活動至下午5點結束，並準備愛心手工麵包及餐飲抵用券，鼓勵民眾踴躍捐血。

根據台南捐血中心數據指出，目前B型血型供應偏低，僅4至7天安全庫存量。香格里拉台南遠東飯店連續第ˊ年舉辦捐血活動，由管理階層主管親自上陣捐出熱血，並號召員工及旅客及社會大眾熱心捲袖捐血，以實際行動展現企業社會責任。

飯店強調，捐血活動均有完備的防疫措施，捐血車上增加消毒頻率及管制人潮，捐血排隊民眾需配合戴口罩並保持自主維持社交距離，落實防疫維護。7月16日上午十點至下午五點，飯店配合「跟我一起捐血讓世界更健康」公益活動，也為熱心捐血民眾準備愛心禮品，完成捐血之第1至10名可獲得東山桂圓麵包、爆漿麵包、佛羅倫斯脆餅、夏威夷豆塔及飯店餐飲抵用卷；第11至110名可獲得爆漿麵包及飯店餐飲抵用卷。活動詳情請洽 (06) 702 8888。飯店地址：台南市東區大學路西段89號。

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