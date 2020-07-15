內政部上午公布各政黨去年財產申報，國民黨結餘4.9億元，反倒是民進黨短絀1.9億元。國民黨文傳會主委王育敏說，那是帳面數字，其實國民黨因中投股利等收入被凍結6億餘元，實際是負債的，倒是「民進黨竟然負債，令人匪夷所思」，因為執政黨收到各項捐款是最多的，是否花錢花太凶？大家可以關注。

行管會主委邱大展下午出面解釋，呈報內政部的備註欄已解釋，去年收入有近6.4億元被黨產會凍結不能使用，去年收支短絀近1.4億元，加上前一年債務，總共負債2.7億元，「決算書寫得清清楚楚，內政部看不懂決算報告嗎？根本是惡意曲解，國民黨哪會是最有錢的政黨？內政部長徐國勇實在太可惡了。」

國內各政黨依「政黨法」規定，5月底前須向內政部陳報108年度決算。國民黨行管會在5月20日中常會就提報通過108年度決算，統計去年總收入11.4億餘元、總支出6.4億餘元，帳面收支結餘近5億元。不過因收入當中包括中投股利、拍賣不動產等收入6.4億元，遭黨產會凍結，去年實際上是「入不敷出」，加上累計債務，總計負債2.7億元。

此外，去年逢總統、立委選舉大選年，國民黨因財務拮据且選情看壞，政治獻金只收到1億1661萬餘元，儘管補助候選人選舉經費也少得可憐，甚至未予補助，但政治獻金支出仍達1億1713萬餘元，比收到的政治獻金少52萬元，形成「倒貼」。

據行管會提報的資料顯示，國民黨去年總收入11.4億餘元，最大筆是中投股利及不動產拍賣所得共6.4億元，其次是黨費收入2.1億餘元、政黨補助1.7億餘元及政治獻金1.16億餘元；不過除了6.4億餘元遭黨產會凍結，2.1億餘元黨費收入也絕大多數由縣市黨部自行運用，錢未進中央黨部。

至於總支出，以辦公費2.9億餘元最高，其次是人事費1.6億餘元、政治獻金1.17億餘元。

雖然在5月20日的中常會裡，高思博等多位中常委紛紛提醒行管會要在備註欄寫清楚，以免國民黨明明已山窮水盡，卻被誤解是家大業大；黨主席江啟臣也指示行管會送交內政部的資料，要寫清楚帳面雖結餘4.9億餘元，但實際是負債2.7億餘元，以免被抹黑。不過今天內政部公布各政黨去年決算，媒體從帳面數字報導，國民黨仍被指「結餘近5億元的最有錢政黨」。

據指出，去年累計負債2.7億元，行管會領到今年的總統選舉補選1.3 億及政黨補助2.6億餘元，已經償還，但預估到9月，財務又要拉警報。

(中時 )