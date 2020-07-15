本季效力於ABL寶島夢想家的張宗憲，涉嫌持有大麻電子菸遭警查獲，所屬球團董事長張承中今天發布聲明，其涉毒行為已嚴重違反球隊管理規範，即刻起處以開除、立即離隊處分。

張宗憲去年才轉戰東南亞職業籃球聯賽（ABL）寶島夢想家，今天凌晨遭警方攔檢發現攜帶並吸食內含大麻成分的煙油電子菸。

張承中得知後也火速作出處分，他表示，張宗憲涉毒行為已嚴重違反寶島夢想家球隊管理規範，即刻起處以開除、立即離隊處分。

張承中強調，針對本次事件，球團必須嚴格懲處，但並不放棄張宗憲，球團將會了解其不當行為原因，督促張宗憲深刻反省、檢討與悔改，並協助張宗憲於將來投入各項社會服務及公益活動，重新面對社會。

對於造成社會大眾及球迷觀感不佳，張承中指出，寶島夢想家誠摯致歉，球團將重申且強烈要求所有球員應自律自重，遵守法律、球隊紀律與相關規範。

(中時電子報)