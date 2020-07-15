總統蔡英文前隨扈楊文志，被控以傳送不雅照片、文字等方式騷擾女武官，經總統府性平小組調查後認定性騷擾成立，要求接受性平教育課程8小時。楊不服處分，提行政訴訟狀告總統府，台北高等行政法院審理後，認為原處分無違誤，判楊敗訴，可上訴。

被害女武官指控，楊文志用手機的通訊軟體傳不雅照片、言語文字給她，還在總統府女廁及停車場攔阻她，舉動令她感到不愉快、不舒服。

總統府性平委員會調查後，認定楊的行為雖未構成刑事犯罪，但確實讓被害女子感到不愉快、不舒服，成立職場性騷擾，依違反性別工作平等法，要求楊接受性平教育課程8小時，並建議總統府應持續加強性騷擾防治。

楊文志事後遭調職，除對女武官提妨害名譽告訴，另提行政訴訟請求撤銷性平會決定。妨害名譽部分不起訴確定，交付審判也遭駁回，行政訴訟部分北高行今也判他敗訴。

北高行判決指出，總統府性平小組總織及程序均無違法，至於性騷擾成立與否，應審酌事件背景環境、客觀言行及主觀認知等，以被害人感受出發，而非以行為人意圖判定，既然女武官感到不舒服，楊的行為就成立性騷擾。

(中時 )