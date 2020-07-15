國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁改編歌手周杰倫作品〈Mojito〉，歌詞描述在地高雄人的生活，不料竟被網友質疑版權，並對她使用抖音平台有疑慮；陣營發言人鄭照新表示，因為〈Mojito〉已授權給抖音，因此團隊重新作詞、編曲，沒有侵權問題，也單純因為尊重版權而採用抖音，對平台並無主觀偏好。

李眉蓁對歌聲頗有自信，這次參選也將周杰倫〈Mojito〉改編成〈高雄Mojito〉，歌詞提及丹丹早餐、澄清湖大媽跳舞、衛武營榕樹、西子灣散步，當然不忘置入她的競選主軸「做好基本功，建設繼續衝，減債加薪，讓生活變得好輕鬆」。

11日拍攝MV時，還因為暫時保密，讓對手質疑她當天只有1個行程，當時幕僚仍賣關子，要外界拭目以待，直到15日凌晨才將完成的影片放上臉書。

然而，網友質疑她改編歌曲，是否已取得版權，更對她採用抖音平台有所疑慮。

李眉蓁競選總部下午發出新聞稿，解釋〈Mojito〉版權問題，發言人鄭照新說，總部一開始就進行了解，得知MOJITO已經授權給Tiktok，因此團隊重新作詞、編曲，再上傳到授權平台，不會有侵權的問題。

他強調，總部對平台並無主觀偏好，完全本於對版權的尊重而已。

(中時 )