總統府祕書長蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠前總經理張仲傑遭爆料將公司標案發包給兩個兒子和妻子，還勾結其他公司低價販售唐榮鋼材，台灣高檢署認為事涉違反證交法情事，日前已指示高雄地檢署分案辦理。高檢署今再度召集檢察官、調查局、廉政署召開專案會議，彙整相關資料，同時發交雄檢偵辦，並要求雄檢儘速查明案情。

國民黨立委黨團日前指控，總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮公司總經理張仲傑經調查有4件弊案，張仲傑將公司員工旅遊交給次子承包。公司的物資採購也由長子負責，員工衣服則交由妻子開設的公司直接採購，毫不避諱。

國民黨團並強調，這些弊案經調查屬實後，卻被時任經濟部長沈榮津、次長王美花將調查結果列為密件，不僅未懲處也未函送，明顯有包庇之嫌，林為洲要求將此案移送檢調，涉弊案的要下台。張仲傑隨即請辭獲准。

高檢署表示，近日媒體大幅報導唐榮鐵工廠前總經理張仲傑疑似涉有違反證券交易法情事，高檢署非常重視，年7月9日隨即剪報研議，並傳真高雄地檢署分案辦理，14日並召開案情研析會議；今日上午9時，再度召集檢察官、調查局、廉政署等單位召開專案會議，彙整相關資料，同時發交高雄地檢署偵辦，並要求儘速查明案情，以昭公信。

(中時 )