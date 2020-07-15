振興三倍券今（15日）起發放，各有多處超商都湧入不少民眾排隊等候領取，一早更傳出系統當機無法領券和買券的情況。然而其實行政院長蘇貞昌，日前也呼籲大家「分流」，提醒「別人排隊我不去，晚幾天領最便利」，並要大家莫排隊。對此，資深媒體人趙少康在節目中也直言，「但是很奇怪，很多人喜歡搶頭香...」。

針對政府呼籲分流領三倍券部份，趙少康在節目「少康戰情室」中談到時表示，認同不要擠在前三天領券，畢竟12月底前都可以使用三倍券，但他覺得很奇怪的是，很多人喜歡搶頭香、跟著湊熱鬧也好。

趙少康舉例，像今年國稅局可以延後至6月30日完成，但還是一堆人擠在第一天，「奇怪耶，不是給你錢耶」。

就怕民眾都擠在前三天到超商領券，或是到郵局購買，蘇貞昌則是在臉書提醒大家，為避免民眾在三倍券領取首日擠爆超商，蘇貞昌則是在臉書寫下，「振興三被針有利，折扣加碼超刺激，效期一路到年底，領券不需那麼急，為了頭香發脾氣，為難櫃檯又何必?」他也強調，「別人排隊我不去，晚幾天領最便利，排到腳痠誰如意，況且傷神又費力，長輩兒孫一起領，郵局也可網路訂」。

(中時電子報)