唐美雲在好友簇擁下開心慶生。（民視提供）

唐美雲誠心許願。（民視提供）

唐美雲在好友簇擁下開心慶生。（民視提供）

蔡振南位好友唐美雲送上溫暖的生日祝福抱抱。（民視提供）

暑期實習生拜託唐美雲抹他奶油圓夢。（民視提供）

歌仔戲國寶唐美雲7月14日過56歲生日，蔡振南、方馨、陳竹昇、方宥心、樓心潼、許富凱以及導演吳定謙及李中等人齊聚新潮流歌仔戲《孟婆客棧》拍攝現場，替好人緣的她慶生。只見拍攝現場，導演吳定謙一直喊卡要唐美雲重來一次，讓她納悶不已，直到現場響起生日快樂歌，唐美雲才恍然大悟笑問：「我被整了嗎？」讓全場笑翻。

唐美雲表示，從歌仔戲跨到製作電視劇真的學習了很多，這齣戲多虧有大家全力配合、幫忙下才得以完整，她感性地從導演、燈光、攝影再到公司都感謝一輪：「真的很謝謝製作團隊！」一旁工作人員忍不住說：「這是要殺青的感想嗎？」幽默她笑回：「對齁，我為什麼現在講？」逗得現場哈哈大笑。

唐美雲許願，希望《孟婆客棧》播出時收視長紅，並祝福參與的幕前、幕後所有的工作人員都身體健康、財源廣進。她說每年生日都在海外巡演，今年剛好疫情關係留在台灣，也會好好陪伴家人。她也提到日前唐美雲歌仔戲團公演的《千年渡白蛇》售票場座無虛席，好評不斷，連同是巨蟹座的陳美鳳，也走進戲院支持，讓她感動不已。

這一次劇中跟唐美雲有不少對手戲的方馨，還特地買了兩個Lady M蛋糕為她慶生。方馨表示，唐美雲過去在八點檔有演過她媽媽，這一次的演出組合完全出乎意料，一定要拭目以待。另外一個驚喜是現場有暑期實習同學，竟然對唐美雲提出「可以抹奶油在我臉上嗎？」的要求，讓唐美雲一頭霧水。原來同學說唐美雲是他爸媽的偶像，雖然不能抹奶油在國寶臉上，但希望可以讓國寶抹奶油，慶生結束還捨不得擦掉，直說「真的比自己生日還開心！」讓唐美雲哭笑不得。

(中時 )