購物專家郁菁，總是給人幹練的女強人形象，不過婚姻路卻是走得相當坎坷，先是抓到前夫兩次外遇，卻反被指控外遇李宗瑞，甚至還當眾被前夫家暴，讓人對她的遭遇格外同情。

購物專家郁菁上節目分享婚姻。（影片／Youtube）

郁菁日前上節目《新聞挖挖哇》，她透露由於自幼雙親離異，因此對於「離婚」一直有陰影，在過前夫交往過程得知他有過一段婚姻，而且與前妻育有一名女兒，即便如此仍決定維繫住這段感情，沒想到婚後因電話帳單抓到對方外遇，雖然前夫承諾會把外遇整理乾淨，沒想到等到兒子小學六年級時，又再次抓到對方外遇，沒想到在這之前卻反遭前夫控訴有外遇，而且對象還是李宗瑞，讓她當下啞口無言。

沒想到郁菁找同事訴苦時，竟被當著面遭前夫家暴，當時還被掐住脖子撞牆壁導致瘀青，後來到醫院檢查竟發現喉嚨裡大積血，加上後來發現跟兒子並不被夫家人重視，讓她意識到「媳婦終究是外人」，因此決定要保護好自己孩子，最後才點頭答應離婚。

(中時電子報)