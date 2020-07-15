中央流行疫情指揮中心今天公布，自明天起，2歲以下持我國居留證陸籍子女可入境。對此，國民黨文傳會主委王育敏痛批，防疫指揮中心真的把政治凌駕專業，只開放2歲以下小孩返台「為德不卒」，更違反兒童人權。

無我國國籍的陸配子女「小明」們的父母親，昨天到總統府陳情，呼籲政府盡速讓小明回台。中央流行疫情指揮中心稍早宣布，自7月16日起，2歲以下持我國居留證陸籍子女可入境，需完成居家簡疫14天。

對此，國民黨文傳會主委王育敏表示，因小明無法返台，讓小明的爸媽苦等許久並多次陳情，依照台灣的防疫能量，沒有道理阻止小明回台，但蔡政府只願開一個小縫，讓2歲以下嬰兒先回來，試問難道不需顧及2至18歲未成年人和家人團聚權益？

王育敏批評，蔡英文總統非常失職，提名前總統府祕書長陳菊出任監察院長，並擔任國家人權委員會主委，對於小明遲無法返台一事，陳菊根本不敢替小明的兒童權利發聲，抨擊陳菊不夠格當任這個職務。

(中時 )