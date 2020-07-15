雅森幼兒園學童在園長帶領下，捐出三倍券。（王揚傑攝）

雅森幼兒園學童在園長帶領下，捐出三倍券。（王揚傑攝）

雅森幼兒園學童在園長帶領下，捐出三倍券。（王揚傑攝）

受新冠疫情影響，創世基金會板橋院捐贈收入大幅減少，院內經費拮据，雅森幼兒園、新埔國中家長會獲悉，趁今（15）日三倍券發放第一天，經徵得家長同意，帶領幼兒園小朋友到分院捐出三倍券，但因尚未拿到實體券，小朋友們先用道具代替，將三倍券投入大信封，模樣可愛。

今天上午，新埔國中家長會榮譽會長林語珍、副會長李鳳芸及雅森幼兒園園長方雅生，帶領幼兒園小朋友至創世基金會板橋院，捐出三倍券，幫助植物人家庭逆流撐舟，呼籲社會大眾除了捐發票，還可以捐三倍券。

方雅生，疫情艱難時刻，弱勢團體最需要伸出援手相助，也寓教於樂，從小培養善心；在社會邊緣的植物人家庭，需要更多關注與關懷，每人只要付出一點點，就能讓他們回歸正軌，重拾新希望，愛需要大家的支持。

創世板橋院院長李培菁表示，疫情讓許多活動取消或延期，捐贈收入和發票張數銳減，盼社會大眾小額捐款、捐發票，亦可捐振興券，為植物人買尿布，讓愛心變3倍。

創世基金會板橋院表示，秉持「救一個植物人，等於救一個家庭」的理念，提供植物人安養及到宅服務，盼社會大眾齊心擔任撐舟勇士，為植物人逆流撐舟。小額捐款支持服務，或捐出一點點三倍券（可抵稅），掛號寄至新北市板橋區四川路2段16巷10號2樓，創世基金會「三倍券小組」收。愛心專線：（02）8966-4306。

(中時 )