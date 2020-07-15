娛樂8點半》「孤獨死」現在日本非常普遍，演藝圈也有不少例子，90年代日本玉女偶像川越美和，過世9年後才被曝光死訊，更爆出她後期生活困頓、沒有朋友陪伴，過世時年僅35歲，讓人相當惋惜。

川越美和1988年憑著一首《Looking at You》出道，隔年推出第4張單曲，就讓她一舉拿下「日本唱片大賞」新人獎，而不僅在音樂界活躍，她在影視界也有亮眼表現，曾接演日本長青劇《相棒》、《HOTEL》等，也和女星天海祐希合演過洋片《引爆西雅圖》，清新形象為她帶來高人氣，是90年代當紅玉女偶像。

不過她在2007年拍攝真人版《鬼太郎》時，中途以健康理由宣布辭演，隨後閃電退出演藝圈，消失在螢光幕前，並轉行當地產公司客服，和2隻愛犬一起住進公司宿舍，當時她生活已相當困苦，據悉她出道20年收入相當可觀，但卻替人作保欠一屁股債，搞到最後破產。

半年後她辭職被迫搬離宿舍，卻因愛犬抓花宿舍牆壁，被索償約台幣20萬，生活拮据的她精神受到困擾，要出入醫院服藥治療，有傳她當年曾求助理髮店老闆，「我沒有錢，可以幫我剪髮嗎？」，還提出願當美髮助理，但老闆未答應。

川越美和猝逝9年後才曝光。(圖／翻攝自東網)

2008年4月，房東因連絡不上她，最後報警找人，進屋後卻驚見她陳屍家中，推估已氣絕數日，死因則是心臟衰竭，當時川越美和年僅35歲，現場還留下數袋狗食，與她消瘦身形對比，疑是貧困之際寧願自己挨餓，也不願讓愛犬受苦。

不過之後又有日媒報導，她在死前曾沉迷於酒精，更有人撞見她拿了不少藥物，狀況極差，有醫生指她的真正死因，恐怕是一種「自我放逐式的慢性自殺」，因此她「孤獨死」曝光後，引起外界高度關注。

而她生前友人坦言，曾建議她可以到銀座風俗店打工，靠美貌賺錢比較快，不過被她一口拒絕，寧願腳踏實地兼職還債，友人更說無論她生前多麼貧苦，也絕對不輕易向人借錢。

川越美和前公司主管也回憶，曾幫忙打電話到她的老家求助，但因為她早被父親斷絕父女關係，拒絕幫忙，更說出「下次見面就是捧著骨頭回來的時候」，想不到一語成讖。

川越美和逝前只有2隻愛犬作伴。(圖／翻攝自東網)

川越美和引退後就音信全無，連過世9年後才被公開死訊，更被曝光後期生活淒涼、經濟困頓，一代紅星就此隕落，令人不勝唏噓。

(中時電子報)