台北市長柯文哲攝影官潘俊霖在5月時已經請辭，不過近日他在個人臉書上指控，過去擔任攝影官的6年來經常超時工作，加上柯文哲行程「公私難分」所以不敢報加班，更遭到民眾黨霸凌、用3萬出頭薪水羞辱他的攝影專業，目前台北市民進黨議員許淑華已將此案移送勞動局要求進行勞檢，並在1周內公布結果。

潘俊霖在個人臉書上PO文表示，「民眾黨成立後開始有一些我完全不認識的帳號，四處在民眾黨與柯粉社團內用『那個拍照的』，『那個拿相機的』影射侮辱我。」並提到「過去木可先生（柯文哲）沒有黨，沒有基金會，我不得不掛在市府相關單位，可是各種假日行程或夜晚行程，我不敢報加班!因為公務行程與私人行程很難分開，所以過去這六年多來，我的夜晚與假日出勤，完全是當志工。」

因為擔心假日選戰行程出勤紀錄會被議員調查，所以潘俊霖週一到週五上班日都不敢請假，接下來在2020選戰打完後，因為身體出現問題，所以潘俊霖向柯文哲提出希望能轉到黨部上班，不過卻遭到「太后」反對，直到柯文哲再次交辦之後才順利轉調，不過潘俊霖只拿到比新進助理還低的薪水，僅有3萬出頭，比影音助理的最低起薪45,000還要少，潘俊霖表示民眾黨是在羞辱他。

對此台北市民進黨議員許淑華表示，要替這位被霸凌的攝影官討公道，在周一時已經將該案送到勞動局進行調查，並要求在一周內也就是7月20日之前公布調查結果，許淑華還強調，不管是哪個黨派都該為辛苦勞工討公道。

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(中時電子報)