民進黨今中常會邀請工研院產業科技國際策略發展所副所長鍾俊元專案報告；黨發言人廖泰翔會後轉述代理主席柯建銘裁示，這次疫情提供產業新的機會，台灣企業應積極掌握生產供應鏈的分散布局、發展零接觸經濟及零距離創新、推動精準健康醫療的產業趨勢、及共同建構全面性的防災韌性家園等，有信心台灣的經濟一定可以比其他國家復甦的更快。

黨政人士轉述鍾俊元以「後疫情時代的產業新局」為題報告指出，各國今年度GDP預測跟實際GDP成長率，台灣的預測跟實際表現比較符合，反觀中國、美國等國家，與實際預測落差較大，主要是因為台灣疫情沒有其他國家嚴重，防疫做的比較好。

鍾認為，台灣後疫情時代，大家消費、工作、生活模式都出現轉變，台灣未來有很多機會可以參考，例如精準醫療上、分散供應鏈、遠距工作等，未來都有可調整地方。

以防疫來說，口罩、疫苗的需求，屬於醫療面；生活上則是外送平台、機器人等崛起，例如國外現在很多醫院都用機器人，是為了減少人與人接觸。

廖泰翔轉述代理主席柯建銘裁示，面對這次新冠肺炎，台灣因為超前部署而成為抗疫表率；同樣的，在經濟振興方面，我們也要提早布局，掌握後疫情時代的產業發展契機，擬定妥善的因應對策。

柯建銘說，這次疫情改變了民眾的生活、消費方式，也提供產業新的機會。台灣企業應積極掌握生產供應鏈的分散布局、發展零接觸經濟及零距離創新、推動精準健康醫療的產業趨勢、以及共同建構全面性的防災韌性家園等，我們有信心台灣的經濟一定可以比其他國家復甦的更快。

柯建銘表示，鍾副所長在報告中所提到「掌握防疫科技商機、強韌台灣製造、提升台灣智慧價值」等具體對策建議。中常會會將這些寶貴的意見提供給有關單位參考。

(中時 )