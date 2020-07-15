史詩青春愛情電影《刻在你心底的名字》由導演柳廣輝執導，《花甲》系列導演瞿友寧編劇、監製，美商索尼影業發行，33年前的今天（1987年7月15日），正好也是台灣解嚴的日子，官方粉絲團特別在今（15）日正式公布前導預告，別具意義。前導預告展現史詩般的華麗，電影重現解嚴後的當代感，金馬攝影大師姚宏易操刀功不可沒。陳昊森與曾敬驊兩人勇敢衝撞年代，共同譜出最深刻動人如史詩青春般的愛情故事。

曾敬驊在前導預告中有一幕被父親龍劭華激烈的追打衝突戲，這是兩人首次合作，曾敬驊回想拍攝當時天氣相當炎熱，片場每個人全都滿頭大汗，令他感到最困難的不是被打，而是整場戲要跑要跳，消耗大量體力，而且前輩龍劭華超有魅力，全程「打真的」，他直說被打到熱血沸騰。龍劭華一鏡到底不NG，打到他累喊：「打人怎麼會這麼累啊！我打到報紙夾都打斷，為了打戲特別訂做的椅子也都被打散了！」沒料到導演突然喊出「再來一次」，金鐘影帝立即腿軟，不過他也讚嘆兩位已獲北影肯定的年輕人，如此精湛動人的演出相當可敬，開玩笑說：「這麼拼命，如果不紅也是命啊。」

龍劭華談起這場打小孩的戲，他表示導演現場採用一鏡到底的拍攝方式，為避免傷到演員，都是半真半假的打，拍了一次後，導演希望為了讓畫面看起來更真實，主動建議：「要不龍哥你打真的吧！」龍劭華透露，他以小時候父親對他打罵的方式來拍攝，「才不會一直NG讓演員挨太多次打。」電影中他與陳昊森、曾敬驊都有對戲，頻頻誇獎兩位的表現相當優異，十分投入演出，直說：「我兒子（曾敬驊）被打成那樣，都沒有叫一聲，實在很敬業！」這場戲後來還真的出動醫藥箱，曾敬驊被當年的古董報夾削到手指的皮劃開，陳昊森則是臉被曾敬驊一拳打中，當場冰敷。

陳昊森在電影中有許多幕重情緒的戲，小時候學過小提琴的他，習慣在上戲前聽古典樂讓自己歸零，回到最平靜的狀態，「每一場戲都是事件的發生，當你是零的狀態時，所有的情緒、衝突就更容易衝擊你。」也是初次與龍劭華合作的陳昊森，他表示，龍哥一直是他十分敬佩的前輩，深感榮幸這次能一起合作，他很感謝龍劭華這位大前輩在拍攝時幫助他們走戲，也引導他們更容易進入拍攝狀態，「其實真正最敬業的是龍哥，每拍完一個鏡頭，他就幾乎喘不過氣來，但是只要喊再來，立刻打氣自己精神百倍，我想我們都該學習他敬業的態度，時時提醒自己。」

《刻在你心底的名字》除了新生代演員的亮眼表現，也邀來重量級實力派演員戴立忍及王識賢的加入，王識賢演出的角色十分神秘，到底和兩個男主角之間有什麼關係？導演賣關子說，「請大家拭目以待非常不一樣的王識賢。」而金鐘影帝龍劭華、花甲國民媽媽王彩樺都是監製瞿友寧導演最愛合作的老班底，這次演出一樣感動人心，王彩樺幾乎是流著淚演完所有的戲。洪都拉斯、法比歐飾演戒嚴時期的權威型人物，導演希望更具人性，也讓兩人有著很生活的內心戲發揮，而非只是片面刻板的嚴肅表演，這些戲精們的對戲，精彩可期。

本片在各大國際影展屢獲肯定，除了先前在大阪亞洲電影節由男配角戴立忍榮獲「最佳男配角獎」；本片也獲選為今年金馬奇幻影展開幕片；台北電影獎則一舉入圍「最佳新演員獎」和「最佳男配角獎」兩個獎項，搶先看的影迷也開始腦補兩個男主角成為CP，紛紛用「驊驊」與「森森」稱呼兩人，反而對戲中糾葛在兩個男主角之間的「米米」邵奕玫生氣，怪她為何夾在兩人中間，吹皺一池春水。

《刻在你心底的名字》電影故事聚焦在80年代剛解嚴的台灣，一對遊走在友誼，愛慕之間的高中同窗，他們在青春的騷動與性啟蒙的渴望牽引下冒險，因為學妹的出現而讓曖昧關係產生變化。卡司集結影壇亮眼新星的帥氣鮮肉陳昊森、曾敬驊，及新人邵奕玫領銜主演，三人在片中的優異表現令觀眾眼睛為之一亮，將於9月30日中秋節感動上映，勾起所有人刻骨銘心的初戀回憶。

(中時 )