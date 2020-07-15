台灣高雄長庚名譽院長陳肇隆，是完成亞洲首例肝臟移植手術的醫師，而日劇《孤高的手術刀》中內容敘述肝臟移植情節，就是取材自陳肇隆醫師的換肝手術。陳肇隆至今共完成了2000例的肝臟移植手術，回想起首例移植手術，仍在腦海中揮之不去。

據《聯合報》報導，陳肇隆回憶起36年前，肝臟移植的患者因食到靜脈瘤破裂，而大量出血，開始陷入肝昏迷及休克狀態，陳肇隆立刻將患者進行手術，經過手術5個小時，再加上換肝手術27小時，病人最後甦醒且肝功能也恢復了。當時的肝臟移植手術遭到外界討論與質疑，有許多醫界、法界專家表示，這手術不合法律規定。

陳肇隆表示，1984年台灣還處在「萬年國會」的時期，很難期待國會能主動自訂前瞻性法律，他只好挑戰法律、突破大眾對腦死的觀念，這樣才有機會推行器官移植，挽救那些器官衰竭的病患。而第一位器官移植的病患順利出院，成為亞洲首例成功的肝臟移植手術，促成亞洲第一個腦死器官移植的立法，也帶動台灣移植醫學的發展。

陳肇隆在1983年底投入肝臟移植領域，那時候台灣尚未進口器官保存液，就連手術儀器都找不齊，他只好自己從文獻上找到調製保存液的配方、找工務處、儀器課模擬進行製作儀器；陳肇榮透露，當時只有自己看過肝臟移植手術，沒有其他外科、麻醉師、護理人員看過，所以他利用假日時間，用豬、狗來做實驗，模擬移植情境，讓團隊其他人可以了解並訓練他們。

陳肇榮在20年完成219例肝臟移植，研究發展活體肝移植，讓台灣位居國際領導地位，在第30年他把重心放在經驗傳承與國際醫療援助；他30年來盡心盡力投入在肝移植上，現今高雄長庚醫院是全國最大、最優質的肝臟移植中心，也是活體肝臟移植占全球存活率最高的地方。

(中時電子報)