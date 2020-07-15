三倍券第一天上路，各地出現「大小災情」不斷！宅神朱學恆獨家向《中時電子報》爆料，有一名女網友Tung Tung私訊向他投訴，今天(15日)一早排隊的悲慘經驗！

三倍券「卡卡」向宅神投訴！朱學恒向唐鳳喊話：救救大家

網友向宅神朱學恒投訴，一早到超商領取三倍券卻做白工。（圖/朱學恒提供）

朱學恒上午接獲網友Tung Tung私訊表示，他在台中清水區某便利商店領取三倍券，但排隊等了一個小時，結果沒有人成功進入系統領取成功，就算打1988，最後也是等了將近八分鐘，不過卻只等到一聲抱歉，問題並沒有解決…更慘的事情還在後頭，最後結果就是機台死當，所有人都不用領了，整個早上等於白費一小時做白工。為了證明所言不假，網友還附上多張「系統無法連線」的照片給朱學恒看。

網友向宅神朱學恒投訴，一早到超商領取三倍券卻做白工。（圖/朱學恒提供）

網友向宅神朱學恒投訴，一早到超商領取三倍券卻做白工。（圖/朱學恒提供）

看到網友的悲傷故事，朱學恒第一時間回覆「這也太慘」，隨後告訴中時記者，這只是眾多案例中的其中一個CASE，還有不知道多少民眾一早就在苦苦等候、癡癡排隊，最後宅神更直接回覆記者一句：「希望唐鳳可以從日本Newsweek封面上走出來，救救大家！」

(中時電子報)