中華電信今（15）日攜手XRSPACE開賣全新「XRSPACE MANOVA」VR一體機。搭配中華電信5G購機方案月繳1399元，MANOVA即可以1990元起的價格帶回家，當中包含Hami VR服務一年期。針對首波購買者，再加碼贈送XRSPACE MANOVA付費內容兩個月免費體驗。

針對與XRSPACE的合作，中華電信行動通信分公司總經理陳明仕指出，今正值中華電信5G開台兩個禮拜，內部也在思考5G與4G到底有何不同？除了（網路）速度快，全新的應用服務中最值得期待的XRSPACE AR/VR的體驗。針對XRSPACE MANOVA帶來的體驗，陳明仕特別引用愛因斯坦名言「邏輯能引導你從Ａ到Ｂ；想像力卻能讓你遨遊四方」，表達對XRSPACE能在有限空間裡，展現無限想像力的看好與期待。

陳明仕也很開心的分享到，中華電信聯手XRSPACE推出5G應用服務，結合中華電信5G，消費者可以在中華電信5G虛擬大巨蛋體驗多人同樂；觀看Hami Video也可感受身在電影院內欣賞大螢幕的體驗；Hami VR則是獨家引進了The Show、太陽馬戲團全景360度影片筆硯、虛擬演唱會等體驗，讓客戶體驗酷炫的5G XR社群娛樂。

針對與中華電信合作銷售XRSPACE MANOVA，XRSPACE總經理陶韻智指出，消費者入手XRSPACE MANOVA之後，不需要花大錢，開箱就有400合一的多元內容。主要包含幾大項目：（一）可以在MANOVA世界中盡情交朋友，體驗不定期活動、音樂演唱會、職棒球賽，也包含空中英語教室的課程，更有不定期名人快閃握手會。很多很酷的事情每天都會在MANOVA世界中體驗得到。

此外，更有上千支精彩影片，戴上MANOVA就可以去挪威看極光、看桂林看山水、看維多利亞大瀑布、看俄羅斯熱氣球嘉年華，也可欣賞台灣的北中南的高品質影片，在虛擬世界中環遊台灣。

關於MANOVA世界，陶韻智也特別公布在當中近期放進了永遠都是晴天的「蔚藍海岸」，在海岸上可以認識新朋友、丟飛盤、聽音樂、閒聊聊天，也可潛進海裡讓美麗海景環繞你。在蔚藍海岸中，還有創辦人周永明埋的特別彩蛋，用戶可以一起來發現！XRSPACE總經理陶韻智承諾，MANOVA世界會持續增長，內容只會越來越多，邀請消費者在暑假開始第一天就來感受XRSPACE MANOVA的不同。

XRAPCE MANOVA VR一體機透過手勢可以快速控制。（黃慧雯攝）

XRAPCE MANOVA VR一體機也有橘色版本，但當前尚未開賣。（黃慧雯攝）

目前，XRSPACE MANOVA搭配中華電信銷售的MANOVA VR一體機，僅有Wi-Fi白色款式。另外的橘色款式，還有支援5G SIM卡的款式，都要稍晚開賣。充電後，MANOVA可以一次體驗約兩個小時。在MANOVA世界中，使用者擁有獨立私人空間與公共空間，你所認識的好友（互加好友）可以邀請進入私人空間。尚未加入為好友的，則可在公共空間中互動，感興趣就能互加好友。

XRSPACE MANOVA VR一體機是與其他VR頭盔不同的是，不需要透過控制器、僅透過簡單的手勢就可以在VR空間中操控。例如，透過輕動食指就可以在VR空間中走動（在VR空間中看見錨點後輕點就可瞬間移動），張開左手掌再抓握就可以展開設定畫面。在VR物體前張開手掌就會有投射光線讓使用者瞄準來抓握物體，操控上相對自然。當使用者在同一VR環境中，可以透過頭盔聽得見對方的聲音，甚至也可撥打V電話來聊天。當然也可接上有線耳機或是藍牙耳機來體驗更好的音質感受。至於遊戲體驗，則除了自我研發的遊戲可支援手勢操控外，陶韻智指出跟第三方合作的內容有提SDK讓開發商可以改寫來搭配，改寫程式碼的幅度並不會很大。而若是遊戲沒有支援手勢控制，則也可透過內附的控制器來操控，例如打高爾夫球的遊戲等等。

中華電信指出，今日開賣後，全台將有22家中華電信門市可以體驗XRSPACE MANOVA一體機。店內將會有一台XRSPACE MANOVA可供消費者體驗。對於新品，周永明頗具信心的指出，今日起消費者透過XRAPCE MONOVA就可以感受XR。對於所打造的服務，將能讓消費者能感受到與過往不同的VR感十分具有信心。周永明進一步指出，在疫情期間如此的VR體驗，更能跟無法在現實生活中接觸的親人互動，帶來真實感動的感受。

(科技)