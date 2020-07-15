長期幫助被害人的台北地檢署知名檢察官劉承武，被爆料成了詐騙集團利用吸金的工具，法務部長蔡清祥表示，檢察官規範雖然沒有規定檢察官在外不得接受法律諮詢，但是，檢察官應該要謹言慎行，北檢已進行調查。

蔡清祥說，各級檢察署的檢察長也應該負起職務監督的責任，平時了解檢察官在外的行為，如果不宜要及時制止。

(中時 )