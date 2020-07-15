名檢劉承武被爆 成詐騙集團利用工具 16:202020/07/15 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法務部長蔡清祥對鉳檢劉承武檢察官被詐騙集團利用，表示檢察官在外應謹言慎行。（張孝義攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長期幫助被害人的台北地檢署知名檢察官劉承武，被爆料成了詐騙集團利用吸金的工具，法務部長蔡清祥表示，檢察官規範雖然沒有規定檢察官在外不得接受法律諮詢，但是，檢察官應該要謹言慎行，北檢已進行調查。 蔡清祥說，各級檢察署的檢察長也應該負起職務監督的責任，平時了解檢察官在外的行為，如果不宜要及時制止。 (中時 ) #檢察官 #工具 #蔡清祥 #劉承武 #詐騙 也許您會感興趣 社會熱門新聞 猛男1打15！美籍職業格鬥選手侵入住宅 傷15警遭訴 - 社會 錢櫃大火6死 2官員藉電梯安檢每月收賄5萬4 檢調搜北市府 - 社會 綠島變綠光島！他約女友潛水 女友先跟他兄弟浪漫3天2夜 - 社會 女生重訓後性慾強？健身房女教練 慘遭5男教練輪流「下流」 - 社會 悍鐵工戀上人妻激戰纏綿仍遭唾棄 憤怒言語密告她夫：「你老婆泉水很多」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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