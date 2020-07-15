大陸9個部會近期聯合發布《關於加快實施老年人居家適老化改造工程的指導意見》，《意見》要求，要以需求為導向，推動各地改善老年人居家生活照護條件，增強居家生活設施安全性、便利性和舒適性，提升居家養老服務質量。

這《意見》是由民政部、國家發展改革委、財政部、住房和城鄉建設部、國家衛生健康委、銀保監會、國務院扶貧辦、中國殘聯、全國老齡辦等9部委聯合印發。

《意見》明確提出了兩個階段的任務，第一，是要在今年底，推進符合條件的特殊困難高齡人家庭實施居家適老化改造，為決勝脫貧攻堅提供有利基礎保障；第二，「十四五」期間，繼續實施特殊困難老年人家庭適老化改造，創新工作機制，加強產業扶持，激發市場活力，加快培育居家適老化改造市場，有效滿足城鄉老年人家庭的居家養老需求。

《意見》提到，將統籌施工改造、設施設備、老年用品配置，明確提出居家適老化改造項目和老年用品配置推薦清單，明確7項基礎類項目和23項可選類項目，滿足各地高齡人士的多元化需求。

其次，《意見》進一步要求，各地因地制宜確定特殊困難高齡人家庭居家適老化改造對象條件，完善和規範工作環節，嚴格落實管理責任。再次，探索建立家庭養老床位，支持養老服務機構參與居家適老化改造，並上門提供照料服務；第四，落實稅收優惠政策，積極培育帶動性強的龍頭企業和中小企業，推動市場規模擴大；第五，將居家適老化改造與訊息化、智慧化居家社區養老服務相結合。

最後，《指導》也提到，要加強部門協作配合，注重制度銜接，民政部發揮養老服務部際聯席會議牽頭作用，將居家適老化改造作為養老服務工作的重要內容，加強統籌協調、督促落實和績效評價。

(旺報 )