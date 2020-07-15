徐姓男子缺錢買毒竟偷魚塭電纜線，警方追查並溯源，還抓到藥頭及其他毒蟲。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市沿海地區一名徐姓男子因為缺錢買毒，竟動起歪腦筋，專偷養殖用電纜線變賣，造成魚塭水車、送料系統無法運作，漁民蒙受損失，向警方報案，學甲警分局成立專案小組追查，鎖定徐男，發現他偷竊所得全用來買藥，再向上溯源，15日清晨兵分多路出擊，將林姓藥頭及徐男等7名藥角一併逮捕歸案，訊後依毒品、竊盜等罪嫌送辦。

學甲警分局近月來連續發生數起電纜線竊案，嫌犯鎖定平時少人看管的魚塭、工地或資源回收場，持工具破壞後帶走轉賣，累積金額雖僅上萬元，但會影響魚塭供電，加上近日天氣炎熱，水車無法運轉，有可能造成飼養魚群死亡，損失更大。

警方成立專案小組，透過大數據資料分析，也調閱可能路口的監視器，研判竊嫌應為治安列管人口，更與毒品犯罪有關，循線追查後，發現徐姓嫌犯偷竊電纜所得全用來向林姓藥頭買毒吸食，於是進行蒐證並清查銷售管道，掌握其他毒蟲身分，15日清晨兵分多路，前往學甲、將軍、北門等地，將眾人一網打盡，也查扣遭竊電纜線及毒品吸食器等。

查獲的毒蟲經過尿液檢驗，均呈陽性反應，警方訊後將8名犯嫌以毒品、竊盜等罪名移送台南地檢署偵辦，也擴大清查類似的電纜竊案與毒品來源；學甲警分局長甘炎民表示，許多民生竊盜都與染毒惡習有關，將持續秉持「以案查案、向上溯源、向下發展」，溯源追查有關嫌犯毒品來源。

(中時 )