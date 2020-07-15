《慶餘年》兩大老戲骨吳剛飾演陳萍萍(左)和陳道明飾演慶帝(右)同場飆戲。(中天娛樂台提供).

《慶餘年》陳道明劇中穿著引人熱議。(中天娛樂台提供).

中天娛樂台每週一至週五晚間8點播出的權謀古裝大戲《慶餘年》，開播後好評不斷，不僅集結重量級影帝影后，演員顏值也超高，當中討論度最高的莫過於因主演《陳情令》爆紅的肖戰，雖然肖戰在劇中所飾演的言冰雲還沒正式露面，但也因此為戲埋下伏筆，更讓觀眾熱烈討論劇情走向，不過《慶餘年》竟然還有比言冰雲更神秘的角色，那就是主角范閑（張若昀飾演）的貼身護衛五竹（佟夢實飾演），氣勢凌人的性格，即使矇著眼看不到整張臉，仍讓觀眾覺得：「他很帥！」

劇中動向神秘的五竹，總是來無影去無蹤，連范閑都會被突如其來的五竹「嚇醒！」在14日晚間播出的劇情中，五竹一登場便是要替范閑誘敵，為保護范閑霸氣的徒手射箭，這樣的功力連范閑都忍不住感嘆：「你是人嗎？」讓收視率再創新高，4歲以上平均收視高達0.84。五竹也曾霸道對范閑說：「你做不了的決定，我替你做！你沒有決定要殺他，我替你殺，誰想殺你，我就殺誰！」讓網友都感嘆「高手中的高手，五竹太強了！」

而在該劇和五竹一樣守護著范閑的角色，還有一位最近才登場的鑒察院院長陳萍萍（吳剛飾演），吳剛在訪問中提到陳萍萍是怎麼對待范閑：「讓他在遇到每一個事件，能夠一點一點去成長，這樣才能做到真正的強者！」努力栽培范閑。戲中的吳剛因雙腳殘廢而坐在輪椅上，他也談到坐著演戲非常考驗演技：「只有用語言、眼神傳遞你所表述的東西！」當問到演繹一直坐著輪椅的陳萍萍是什麼感覺時，吳剛則展現幽默的一面：「屁股疼！」對於再度與陳道明合作，吳剛覺得非常高興：「他對人物的駕馭、整場戲的解釋，真的是不一般！」

除了吳剛對陳道明感到佩服，初次合作的後輩張若昀也想向陳道明學習，因陳道明在《慶餘年》飾演的慶帝，有別於其他古裝劇中出現的皇帝，陳道明出場時，大多頭髮凌亂、舉止慵懶，讓不少網友好奇「為什麼慶帝都穿著睡袍，是預算不夠嗎？」對此張若昀也在訪問中敬佩地說：「道明老師的梳化，是他自己參與設計的！」為了塑造人物的性格，看起來是懶散沒有能力的皇帝，事實上卻是運籌帷幄，內心有很多計謀。

有別於其他人在劇中對陳道明的敬畏、害怕，張若昀飾演的范閑面對陳道明的態度非常輕鬆，對於成功演出這樣的人物關係，張若昀歸功於陳道明：「殺青的時候，道明老師跟我說，每一組的人物關係，他都有刻意在戲外時塑造。」因為年輕演員會很自然怕他這樣的前輩，所以戲外陳道明把張若昀當作親兒子一樣對待，張若昀說，因此拍攝空檔只有自己在他面前最皮、完全不緊張。

(中時 )