民眾向檢察官告發案件，如果檢察官不起訴或緩起訴處分後，可否找法官「可付審判」直接進入訴訟程序？司法院為回應這些疑慮及司改國是會議有關之決議，成立「交付審判制度研議委員會」，邀集各界代表研討。

與會委員有人主張，仍應維持檢察官不起訴或緩起訴處分之外部監督機制，給予有告訴人之案件受法院審判之機會，惟亦指出現行交付審判制度運作不彰、形成預斷、未保障被告之陳述意見權、擬制起訴之規定不妥等疑義，認為相關法制確有修正之必要性。

有委員建議，我國公訴與自訴二元之現制為基礎，於是類案件改採「准許提起自訴」之模式，於法院准許後，係轉軌至自訴制度，並非直接發生訴訟繫屬效力，而得由告訴人考量是否提起自訴。

在此前提之下，有委員認為准許提起自訴既非擬制起訴，則其心證門檻或審查標準應與現行交付審判制度區隔；亦有委員主張准許提起自訴之審查程序不宜賦予提出新證據之權利，以避免與再行起訴之規定混淆。

(中時 )