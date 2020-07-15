纏訟14年的台開股票內線交易案，前總統陳水扁女婿趙建銘及他的父親趙玉柱遭檢方起訴，台灣高等法院更五審15日開庭，趙玉柱父子有意躲媒體，提早半小時就到法庭外等候，趙玉柱氣憤難消，一直抱怨自稱冤枉，律師則是一直安撫他情緒。

台開案起因「三井宴」，2005年趙建銘被控受邀到三井日本料理與蘇德建、游世一等人吃飯，席間蘇德建透露台開利多內線消息，趙把消息告訴父親趙玉柱，與游世一聯手低買高賣，於台開股價上漲時脫 手賺取高額暴利。

趙建銘一審被判刑6年，法官引用「竊鉤者誅，竊國者侯」將趙建銘重判，二審到更二審都改判7年，更三審考量本案內線交易獲利未超過1億元，將趙建銘改判4年，趙玉柱3年8月，但更三審判決又遭最 高法院撤銷；趙玉柱另因侵占罪確定，已服刑出獄。

趙建銘更四審辯論終結時向法官表示，希望獲判無罪，但若有人認 為他有罪，希望考量很多阿公阿嬤需要幫忙，給他一個自新的機會， 讓他繼續為病人看病。

不過，更四審認定趙建銘、趙玉柱及蘇德建、游世一在重大消息未公開前，賣出台開股票，趙玉柱、游世一獲得475萬元不法所得，因本案繫屬法院逾8年，符合速審法規定，趙等4人都可獲得減刑。

合議庭認為，趙建銘是前總統陳水扁的女婿，卻「以權謀私」將台開重大消息告知其父，讓父親進行內線交易，他的可非難性較其他被 告更高，考量他本身沒有犯罪所得，且犯後曾從事義診，將他判刑3年。

趙玉柱部分合議庭認為他是扁的親家，言行舉止應自我節制，他卻經由兒子獲悉台開重大消息後，進行內線交易賺取不法所得，考量他年逾7旬，將他判刑2年，併科罰金5000萬，罰金可易服勞役折算。

同案被告、前台開董事長蘇德建判刑2年，緩刑5年、向公庫支付500萬元，前寬頻房訊總經理游世一判2年、併科6000萬元罰金，犯罪所得475萬元沒收，案經上訴，最高法院撤銷發回。

(中時 )