耗資3.9億台幣重金打造、由《正義辯護人》億萬導演梁宇皙執導，集結《證人》青龍獎影帝鄭雨盛、《鋼鐵雨》郭度沅、《機智醫生生活》柳演錫與《奪魂鋸4》安格斯麥克菲恩同台飆戲的磅礡動作鉅作《鋼鐵雨：深潛行動》，即將於 7月29日與韓國同步上映。

被譽為「潛艦版」《全面攻佔：倒數救援》的《鋼鐵雨：深潛行動》，劇情描述南韓總統、北韓領導人與美國總統為了和平協議舉辦高峰會談，卻因北韓內部發生政變，三大元首被綁架到一艘核子潛艦上引爆全球戰爭危機，而韓國兩大男神鄭雨盛、柳演錫分別飾演南北韓領導人，不僅比拚顏值更互飆演技，讓粉絲期待度破表。此外，電影選在北韓炸毀南北韓聯絡辦公室的敏感時機上映，導演梁宇皙表示：「南北韓問題曾幾度差點開戰，劍拔弩張的問題一直存在，希望能透過電影讓觀眾一同思考通往和平的道路。」而身為聯合國難民署親善大使的鄭雨盛則表示：「作為大韓民國國民的一員，希望能儘快回復和平。」

曾執導《正義辯護人》在韓國創下空前口碑與億萬票房的導演梁宇皙，不但與《寄生上流》奉俊昊、《屍速列車》延尚昊、《下女的誘惑》朴贊郁與《追擊者》羅泓軫齊名，被韓國影迷譽為「五大鬼才導演」，而他的前作《鋼鐵雨》，在韓國上映首周末更擊敗《星際大戰八部曲：最後的絕地武士》奪下新片票房冠軍，並且締造逾445萬觀影人次、台幣破11億的票房紀錄。

如今梁宇皙導演在南北韓關係緊張時期推出集結國內外政治、外交專家觀點編寫的系列動作新作《鋼鐵雨：深潛行動》再度引爆話題，他表示：「《鋼鐵雨》講的是南北韓戰爭的議題，《鋼鐵雨：深潛行動》則擴大到南北韓、中、美、日等國的國際角力。」不僅有驚險刺激的動作戲、潛艦大戰，甚至帶了點黑色幽默，深度刻劃南北韓危機為世界和平帶來的震撼效應。曾在《鋼鐵雨》中飾演北韓特務的鄭雨盛則坦言：「《鋼鐵雨》是帶點美好幻想的故事，故事中北韓特務與南韓官員聯手阻止戰爭，主角們都是帶來希望的人物，而《鋼鐵雨：深潛行動》的故事格局更大、更刺激，讓觀眾看見朝鮮半島在國際局勢中的緊張位置。」

(中時 )