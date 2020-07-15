年底美國將迎接總統大選，如今卡位戰已然展開，日前美國國慶日(7/4)時，曾是川普鐵粉的「饒舌天王」肯伊威斯特，宣布角逐總統大位，連口號都設計好，隔天希爾頓家千金芭黎絲也喊話要選，讓本屆美國總統大選滿布星光，沒想到事情在不到半個月內大翻牌，肯伊團隊今證實退出選舉，理由讓外界超傻眼。

外媒今紛紛報導，連口號「2020願景(2020VISION)」都設計好的肯伊威斯特在大張旗鼓喊出參選後的11天，閃電宣布退出選戰，他的團隊成員史蒂夫克拉瑪（Steve Kramer）向《紐約時報》證實，肯伊抽腿的理由是因為錯過了6個州的報名期限，因此將不再繼續參加競選。

當初宣布出來選時鄭重聲明這決定並非作秀的肯伊，在獲得「真人版東尼史塔克」特斯拉執行長馬斯克的支持下，閃電宣布退選，事實上，他當初決定角逐總統大位時，已經知道過了報名期限，然跟團隊討論後研判，因為新冠肺炎肆虐美國，因此認為報名問題可以解決，然最終即便使出選民聯署的方式，仍無法「闖關」，因此只好抱憾退出。

(中時電子報)