近日外送餐點服務越來越夯，成了許多人點餐時的首選。在外辛苦奔波的外送員功不可沒。昨(14)日有網友在臉書《爆怨公社》貼出一張照片，一名外送員胸前背著小孩，在餐廳內等待取餐，讓拍下這幕的網友心疼直呼：「賺錢真的不容易，為人父母的辛苦了！」

網友貼出照片，網友紛喊，「加油！真的辛苦了！」(圖擷取自 爆怨公社)

網友表示，自己昨晚外出用餐時，抬頭一看便發現這幕父愛爆棚的畫面。從照片中可見，外送員穿著背帶，一邊看著手機，似乎是在確認訂單，但他也不忘輕拍幼童的背，安撫孩子的情緒。讓原PO也默默替對方加油打氣，「記得送餐時騎慢點，安全第一！」

照片曝光後，已吸引1.8萬人按讚，多數網友表示，「真的很欣賞這種父母，很負責，但是也真的辛苦了」、「看到這個畫面，心裡很難受，是什麼樣的壓力，能讓一個爸爸這樣掛著自己的心頭肉這樣一起工作，注意安全」」、「認真負責任的好爸爸」、「小費直接給到50%」

也有網友分享自身經驗，不久前的晚上11點叫了外送，「也是一個爸爸帶了個幼稚園的弟弟跑外送，弟弟也很熱情一直說謝謝、請慢用，但真的很辛苦。」貼文底下更有網友表示，自己本身也是外送員，「今天帶著孩子送餐，遇到同行跟我說辛苦了，其實很感動，大家都很辛苦～」

(中時電子報)