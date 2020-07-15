人工智慧成為產業及教學趨勢，亞洲大學近年來積極推動，成效展現在招生上！109學年度大學個人申請放榜，亞大分發率達99.17％、位列全台36所私立高教第1名；若計算外加名額，分發率更高達101.58％、為全台私校第2名。亞大校長蔡進發說，學校招好又招滿，辦學績效受肯定。

亞大副校長兼教務長陳大正表示，包括心理及社工、幼教、護理、視光系等，因學校積極輔導學生投入國考、取得證照，畢業即就業比例高，且平均月入50K以上，畢業生在職場競爭力強，在入學申請招生時都能招好、招滿。

陳大正說，新成立的護理學院設有護理研究所、護理系及學士後護理系，以及新設的醫檢系都在第一階段招生額滿；此外，國考證照熱門學系包括聽力暨語言治療系、職能治療系、物理治療系等也因就業市場被看好，頗受考生喜愛。

蔡進發指出，學校重視AI教學，為全力推動「AI菁英培育一條龍計畫」，特別成立AI人工智慧學院、設立AI人才培育獎學金，除將AI課程列為各學院通識教育課程、全力推動AI研發與運用，也在資電學院設立人工智慧學程博士班。

蔡進發強調，為讓AI教學拓展至各系，學校在資工系設立人工智慧組及智慧電子組、在室內設計系設智慧空間組，並於會計資訊系設智慧稽核組、資傳系設智慧傳播應用組等共5個專班，今年推出後，在甄選招生第一輪就宣告額滿，未來將再推動5G教學，盼帶領學生融入智慧時代。

(中時 )