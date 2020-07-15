林志玲的師妹琪琪（化名）在2019年間，不慎將iPhone X手機遺落在計程車上，當時她不以為意，想說換手機了事，便沒有報案；孰料時隔1年，琪琪近日卻接到勒索簡訊，要求她支付1千萬元才能把「私密照」贖回，否則就把這些自拍裸照散布到國內外網站上，讓琪琪從此身敗名裂。

根據《蘋果日報》報導，琪琪在今年3月時，突然收到一名綽號「阿六」的彭姓男子傳來訊息，對方聲稱持有她的手機，脅迫以1千萬元贖回裸照，琪琪嚇得趕緊報警處理，同時與嫌犯斡旋贖款，彭男最後將金額降為300萬元，並且不時打電話催討，琪琪則表示自己無法負擔，繼續拖延。

檢警介入調查後，發現彭男密集聯絡琪琪的期間內，手機基地台位置跳動非常快速，推測彭男應是在高速公路上，企圖以此躲避追蹤。檢警透過附近監視器清查，循線找到彭男位於台中市北屯區的住處，順利逮到嫌犯，並查扣相關事證，不過並未找到任何私密照片。

彭男應訊時辯稱，他只是依照指示打電話、發訊息討錢，事成後再分贓款，自己從來沒有看過琪琪的私密照。不過就在彭男被收押後，琪琪卻還是收到另一組人馬不斷傳訊息勒索，讓她活在裸照外流的恐懼中，檢警懷疑整起事件是一個集團性犯案，目前正進一步追查幕後主使者。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)