立法院昨天審查監察院長被提名人陳菊人事案，藍綠爆發推擠衝突，事後綠委范雲在臉書指控藍委陳雪生性騷擾，遭陳回擊「用肚子不會懷孕不算性騷擾」。對此，國民黨文傳會主委王育敏今天表示，需聽雙方還原實際狀況，不過議事攻防的言詞表達，若可更謹慎，才不會給外界不當聯想。

王育敏直言，立法院抗爭難免有肢體碰撞，昨天國民黨立委通通都在主席台，民進黨立委范雲主動上主席台，雖不清楚整個過程，但陳雪生肚子很大是事實，不過，真實情況要聽雙方還原。

王育敏表示，若是推擠衝突，要看當時屬於什麼樣的情況，不清楚范雲是否是馬上制止且離開，還是視為議事攻防，別人擠過來她還是不退，需釐清是哪一種情況，才能還原真相。

對於陳雪生對范雲指稱，「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾」，以及國民黨立委徐志榮聲援陳雪生說，「根本沒這回事，她（范雲）還嬉皮笑臉很爽的樣子」。王育敏說，議事攻防中的言詞表達，若可以更謹慎，才不會給外界不當聯想。

(中時 )