中科三期二階環評爭議，農民許金水表示，高灘地灌溉用水變得特別缺乏，稻作5天半才能喝一次水，違背當初通過環評的承諾。（實習記者李程程攝）

中科三期環評爭議，台中后里居民發現2018年通過的二階環評，過程存有違法爭議，提告籲請法院判決撤銷環評。台北高等行政法院今開庭，環保署強調當初審查報告都有審酌居民提出的問題，盼能訴訟外和解。

中科三期環評爭議早於2010年就被居民告上法院，後經北高行勸諭雙方和解，歷經多次協商，2014年8月8日達成訴訟上和解，寫下環評案件行政機關與人民達成和解先例。

環保署2018年6月13日環評大會，會中審查中科三期七星園區環評案，決議中科每日用水4.3萬噸，除既有供水系統供應2.5萬噸外，其餘1.8萬噸用水應落實台中農田水利會準則，以不影響農業灌溉需求為前提，調用結餘農業供中科使用，全案通過環評。

原以為解決了10年來的搶水爭議，但當地居民發現，環評過程仍有邊營運邊環評、未評估農民用水影響、未評估數種危害性化學物質、未將全區納入健康風險評估等瑕疵，已影響當地農業用水及居民健康，再度告上法院。

后里居民今在環保團體、律師陪同下，庭前舉行記者會。農民許金水表示，自從中科來了以後，高灘地灌溉用水變得特別缺乏，「稻作5天半才能喝一次水」，違背當初通過環評的承諾。

后里區公館里長馮詠淮則說，他30年來不曾抽菸，卻在2018年中秋節前檢查出罹患肺腺癌，后里死亡率當中有65％是癌症死亡，其中就有35％是肺腺癌，當地居民顯然暴露在中科工廠的汙染源之下。

律師團邱瑛琦、許文懷等人指出，后里居民原已暴露在豐興鋼鐵、后里焚化廠、正隆紙廠、中龍鋼鐵、台中火力發電廠等汙染源之下，肝癌、胃癌、乳癌等發生率高於全國平均1.5至4倍，環評卻未對這些既存汙染源加以考量，排放預估、意外洩漏風險評估都有明顯疏漏。

(中時 )