六福村主題遊樂園15日上午湧入大批遊客，人氣滿滿。（莊旻靜攝）

六福村主題遊樂園15日上午湧入大批遊客，人氣滿滿。（莊旻靜攝）

學生們放暑假了！在振興三倍券及安心旅遊19歲以下免費的雙重優惠下，六福村主題遊樂園15日湧入大批人潮，園方特別提早於上午8點45分提早開放入園，全日入園人次破萬，迎來後疫情時代的遊客。

疫情緩解，國內旅遊復甦，六福村主題遊樂園趁著酷暑，推出「冰霧派對」，11日首度開始，即湧入上萬遊客入園體驗，每逢假日還有達努煙火秀、火舞等，19歲以下免費暢玩，六福村也推出入園6折優惠，邀請遊客報復性出遊。

六福村今年夏天的重頭戲部落狂歡．達努之顫，即日起至9月6日登場，引進大型冰槍、超音波迷霧、雪花噴射機，打造全台最大冰霧派對。現場還有主持人帶動氣氛，DJ現場混音刷碟，冰霧、水花從四面八方襲擊而來，此活動夏日限定每天3場，於下午1點、2點及3點30分登場，透過冰霧、水戰，清涼消暑。

此外，還有海盜部落大遊行等表演，六福村也重金聘請國外團隊，演出草裙舞、Hula舞等南太平洋風味仲夏舞風情，更睽違多年在假日推出達努煙火秀，不僅可欣賞動物、玩遊樂設施，體驗冰霧派對，還能欣賞演出。

六福村除了原有各主題樂園如阿拉伯皇宮等，成為網美打卡地標，近日也推出南洋風珍珠貝殼裝置、巨型摩艾像，暑假除了19歲以下青少年免費入園，也推出優惠票價，超過19歲可享6折599元優惠。

(中時 )