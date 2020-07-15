高雄市長補選進入倒數一個月階段，最新民調顯示，民進黨陳其邁獲得52.9%的支持度，國民黨李眉蓁為14.3%、民眾黨吳益政為4.4%。但若是網路投票，卻呈現出完全不一樣的結果。Youtuber網紅自辦網路投票，高雄補選三角督，李眉蓁得票數驚人。

據《美麗島電子報》昨(14)日公布的民調結果，就高雄市民「對5位政治人物的好感度」，結果為陳其邁52.2%、陳菊36.2%、韓國瑜21.3%、李眉蓁14.5%、吳益政9.7%。從民調中可以發現，陳其邁仍維持領先態勢。此外，這份民調預估，陳其邁的得票率為6成1到6成5；李眉蓁為3成到3成4；吳益政則不到1成。

網紅「比特王出任務」目前有24.5萬的訂閱數，13日在Youtube頻道舉辦「高雄市長補選網路投票」，結果共吸引2.8萬名網友投票，國民黨李眉蓁獲得壓倒性91%支持度、民眾黨吳益政獲得5%支持度、民進黨陳其邁僅獲得4%支持度。

高雄市長補選網路民調。(圖/翻攝自 比特王出任務Yt頻道)

(中時電子報)