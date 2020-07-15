此虐殺活貓事件消息一出，立即引起馬來國所有人的憤怒。(馬來西亞動物協FB)

馬來西亞日前發生一起活貓丟入滾筒洗衣機攪死虐殺案，此名男子疑似在自助洗衣店洗衣時，將徘徊附近的3隻流浪貓，毫無猶豫地放進滾桶洗衣機裡攪死，隨後立即淡定離去，此案件也是馬來西亞史上第2次的罕見虐殺動物案，消息一出立即引起馬國內所有民眾的憤怒。

名為Kepong Dobi Kepong的男子，將3隻小貓分別丟入滾桶洗衣裡慘忍攪死。(馬來西亞動物協會FB)

名為Kepong Dobi Kepong的男子，將3隻小貓分別丟入滾桶洗衣裡慘忍攪死。(馬來西亞動物協會FB)

據了解，目擊者是在晚上的10點半發現3隻小貓分別慘死在洗衣機裡，他嚇得立即報警處理，報案民眾為了保存證據的完整性，先行將3隻小貓的屍體包覆起來放入冷凍，以便供鑑識人員取得證據，隨後在警方人員抵達現場後，立即將3具小貓屍體安置在法醫實驗室進行調查。

報案民眾為了保存證據的完整性，先行將3隻小貓的屍體包覆起來放入冷凍，以便供鑑識人員取得證據。(馬來西亞動物保護協會FB)

經員警調閱監視器，發現名為Kepong Dobi Kepong的男子，出現在當時通報的時間裡，而且還證實此男子的確將3隻小貓分別丟入滾桶洗衣裡慘忍攪死，隨後就拿著洗好衣服離去，警方前往該名的家中逮捕他時，竟還見他與家人淡定的用餐。

Kepong Dobi Kepong被警方逮捕時，竟還淡定在與家人歡樂用餐。(馬來西亞動物保護協會FB)

根據馬來西亞的動物福利法，對動物沒有情感的恐怖虐殺動物者，將判處監禁3年的有期徒刑3年，並罰款10萬的馬來幣(58萬元台幣)。

(中時電子報)