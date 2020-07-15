雲林麥寮六輕爆炸，彰化大城飄空汙風暴飆橘色警戒。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

雲林麥寮六輕爆炸，彰化大城飄空汙風暴飆橘色警戒。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

雲林麥寮六輕爆炸，彰化大城飄空汙風暴飆橘色警戒。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

雲林縣台塑石化股份有限公司麥寮一廠第2套重油加氫脫硫單元，15日上午9時爆發火警，消防局初步判定現場燃燒物質為重油及氫氣；濃煙飆散半邊天，今天彰化、二林空品監測，都還屬於綠色的良好狀態，大城監測站，已經率間飆警戒，AQI：133，PM2.5超標，每小時濃度達33，對敏感組群不健康。

彰化縣環保局表示，為維護居民健康，隨即指派人員前往環保署大城行動測站進行周界揮發性有機物採樣檢測，以了解火災是否產生有害氣體。為確認麥寮一廠火災後續對彰化縣空氣品質影響，已持續監視本縣空氣品質監測站及微型感測器之空品數據並主動聯繫當地居民了解汙染情形。

雲林縣環保局表示事故地點非毒化物運作場所，已在上下風處執行採樣及持續監控作業。台塑六輕管理部表示，因為胺液吸收區異常發生火災，目前已經洩壓緊急停車，並啟動緊急應變機制處理。

彰化縣環保局表示，今日因受到熱帶性低氣壓影響，風向主要為南風，汙染空汙持續往彰化飄送。提醒本縣大城及鄰近地區敏感族群建議配戴口罩並加強個人防護，將持續監控空氣品質。

彰化縣環保局呼籲，如有發現任何空氣品質異常，民眾家戶應緊閉門窗避免外出，並立即撥打環保局公害陳情報案專線，將立即派員前往查處或調派空氣品質監測車進行監測。

(中時 )