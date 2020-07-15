中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，2歲以下持我國居留證的陸籍子女「小明」可以返台，中華兩岸婚姻協調促進會會長鍾錦明表示，大多未取得我國身分證是12歲以上的孩子，因要在台灣專案居留2年才能取得我國國籍，2歲以下受影響人數不多，但還是肯定政府踏出第一步。

「婚促會中沒有2歲以下的『小明』」，鍾錦明說，原本最有迫切要回到台灣的是在台灣就讀國小、國中、高中的孩子，受到疫情影響，被迫中斷整整半學期的學習機會，原本期待可以在暑假期間讓他們回來，考量國內防疫量能，他們支持分批讓孩子回來，但應即早實施，才能讓孩子可以趕上下學期的進度。

鍾錦明提及，12歲以上的陸配子女如要取得我國身分證要先在台灣專案居留2年，而每一年中應有183天至少在國內，而疫情邊境管制至今已經將滿183天，憂心會影響這些孩子取得我國身分證的進度。

(中時 )