繼《追擊者》、《看見魔鬼》、《極惡對決》之後，又一南韓話題黑幫復仇犯罪強片《魔鬼對決》，即將在今年8月於台灣盛大上映，將透過激烈的動作追擊，為炎熱夏季帶來暢快爽感！尤其本片是《白頭山：半島浩劫》、《寄生上流》、《軍艦島》發行團隊的年度重點強片，並集結黃晸玟、李政宰兩大影帝聯手演出，也被南韓影壇視為今年最具話題的電影之一。

這也是黃晸玟、李政宰兩位影帝級演員，繼2013年《闇黑新世界》之後，睽違七年再度合體的作品。只不過兩人從《闇》片中的好兄弟，來到本片成為仇人，上演令人坐立難安的復仇追擊，也讓影迷高度期待兩人在這部話題新片的演技對決。此外，本片更找來《寄生上流》、《哭聲》等片的攝影指導，以及《我只是個計程車司機》、《南山的部長們》的美術指導共同打造，製作團隊更橫跨韓國、泰國、日本三國進行拍攝，也讓本片的美學與異國風情高度提升，勢必擄獲全球觀眾目光！

由黃晸玟、李政宰領銜主演的《闇黑新世界》，曾在2013年於南韓動員468萬觀影人次，更掀起一波「新世界熱潮」。這回兩人搖身一變，在新片《魔鬼對決》中以「慘烈的暗殺者」與「無情的追擊者」形象再度相遇。黃晸玟不僅將展現前所未有的真實動作戲，就連角色的感情線都展現出細膩演技，讓人期待他能更加立體地展現出角色的全新面貌。另一方面，李政宰所詮釋的追擊者，也將在片中展現壓倒性的存在感，與黃晸玟進行痛快不已的演技對決，也讓觀眾引頸期盼。

兩人在南韓都是所謂的「千萬觀影人次」巨星，黃晸玟以《辣手警探》、《國際市場：半世紀的諾言》，李政宰以兩部《與神同行》系列、《神偷大劫案》、《暗殺》，共累積六部突破千萬人次的電影。兩人這回睽違7年再度合作，也讓黃晸玟有感而發表示：「當初發表選角消息時，看到觀眾們的反應都是『非常激動！期待我們的再度合作！』反而讓我感到驚訝又感謝。記得我們當年都帶著很好的能量進行拍攝，所以這次合作也感到非常舒服。」李政宰也表示：「從《闇黑新世界》開始，就與黃晸玟培養了默契，因此在這部新片中，我們的配合再好不過，展現出更加濃烈的化學反應。」此外，本片也集結以《東柱：時代詩情》榮獲青龍獎、百想藝術大賞最佳新人獎的朴正民，以及以《朴烈：逆權年代》榮獲大鐘獎最佳女主角獎的崔嬉序等人共同演出，卡司可說是一時之選。

《魔鬼對決》不僅演員陣容堅強，更擁有最強實力的資深製作團隊，也讓本片成為完成度更高的作品。首先，導演洪源澯不僅是《追擊者》、《黃海追緝》、《殺人告白》等經典電影的編劇，執導前作《殺人者》更曾入選坎城影展「午夜單元」放映。此外，更找來《寄生上流》、《哭聲》、《燃燒烈愛》、《雪國列車》等片的攝影指導洪坰杓，以及《我只是個計程車司機》、《南山的部長們》等片的美術指導趙和成，再創精彩的鏡頭語言，以及鮮明的對比空間。製作團隊更為了讓角色特徵與劇情空間可以更加突出並展現力量感，甚至進行橫跨韓國、泰國、日本三國的全球外景拍攝，期望透過大銀幕，展現出與眾不同的視覺效果。這也讓這部出色的黑幫復仇電影，轟動2020年坎城電影市場展，國際版權狂銷世界各國，也讓本片勢必成為今年最重要的南韓電影，值得觀眾進戲院一同震撼！

這部由黃晸玟、李政宰睽違7年再度合體演出，並集結一流製作團隊打造的年度重點韓片《魔鬼對決》，即將在今年8月於台灣盛大上映！本片劇情描述泰國發生震驚人心的綁架事件，完成最後殺人任務的殺手仁南（黃晸玟飾演），在得知這事件與自己有關之後，隨即前往泰國，並與助手開始追查這起事件。另一方面，得知自己兄弟被仁南殺害的雷（李政宰飾演），為了復仇，也前往了泰國。慘烈的暗殺者與無情的追擊者，展開了一場沒有底線的猛烈追擊。

(中時 )