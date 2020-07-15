為了擴大辦理第50屆全國技能競賽，特別安排在桃園舉行全國技能競賽舉辦會旗傳遞啟動儀式，勞動部部長許銘春表示，會特別選擇在桃、竹、苗作為起點，是因為桃竹苗地區是台灣經濟重地，培養很多經濟人才，而且年輕有活力的青年，肯定就是經濟發展的下一個人才，技能要推動，需要每一個地方政府一起來努力，當青年擁有好的技能，也會給地方發展好的幫助。

許銘春說，特別選在7月15日「世界青年技能日」舉辦傳遞會期儀式、別具意義，而且也特別選擇連接世界的窗口「桃園市」選為傳遞會期的第一站，希望技能的價值可以一站一站傳遞下去，她也嘉勉選手「絕對專注絕對的信心」，在競賽中爭取好成績。

為使青年的能力被社會肯定，展現技能訓練成果，勞動部自59年開始每年舉辦全國技能競賽，提供專業舞臺，讓各職類好手同場競技，並從中遴選技術精優的青年選手，代表國家參加國際技能競賽。今年適逢第50屆全國技能競賽，也是我國加入國際技能組織（WorldSkills International）50週年，因此訂於9月17日至9月21日比照國際規模，移師至臺北南港展覽館2館盛大舉行。第50屆全國技能競賽青年組（22歲以下）共52職類、青少年（13歲至15歲）共13個職類，近1,000名選手參賽，這些選手除爭取全國賽桂冠外，亦將爭取46職類51名國手資格，代表國家參加明年9月在中國大陸上海舉行的第46屆國際技能競賽，與來自超過60國家／地區技優選手共同競技。 由於這次入圍全國技能競賽選手遍及全臺各地，勞動部特別規劃會旗傳遞活動，讓國人一起分享這些選手的榮耀，同時散播技能學習的熱情，讓技能向下扎根。會旗傳遞將由勞動部勞動力發展署所轄5分署接力，活動範圍涵蓋直轄市及縣（市）政府，最後將於9月17日第50屆全國技能競賽開幕典禮迎接入場。首場會旗傳遞啟動儀式將在桃園市舉行，除邀請參賽學校、選手代表及歷屆國手參與盛會外，更邀請本部勞動力發展署桃竹苗分署轄區桃園市政府、新竹縣政府、新竹市政府、苗栗縣政府共襄盛舉。

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