屏縣府傳播暨國際事務處長黃建嘉傳出遞出辭呈，但縣長潘孟安仍未批准。（林和生攝）

屏縣府文化處傳出將有人事異動，文化處長吳明榮表示，完全沒接到消息。（林和生攝）

全力準備2020全中運的屏東縣政府，近日傳出小內閣改組，民政處長鄭文華與勞動暨青年發展處長林德輝因另有生涯規畫，遺缺分別由縣長室主任徐富癸與大仁科大人文暨資訊學院院長黃鼎倫接任，16日正式生效，但不排除會有第二波調整。

除2人人事已經拍版定案，令人意外的是，主導2019年台灣燈會、17天寫下1339萬人次進場紀錄，擔任台灣燈會辦公室主任的傳播暨國際事務處長黃建嘉，傳出悄悄遞出辭呈，打算卸下處長職務，但潘孟安目前仍擱置未打算處理。

除此之外，文化處長吳明榮也傳出異動，打造勝利星村成為屏東市新興地標，每逢假日都吸引滿滿人潮，但原訂將於7月完工啟用的屏東總圖進度落後，潘孟安喊出的大博物館計畫短期內也恐難實現，因此有消息將進行人事調整。但吳表示，沒有接到任何消息。

一次更換多位局處首長難免讓地方議論紛紛，但縣府人士強調，政務官本屬任務性質，在階段性工作告一段落就會進行微調，各縣市都是如此，屬於正常人力更動，外界應避免過多聯想。

(中時 )