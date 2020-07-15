案發後館方將監視畫面列印，但僅提供同仁指認，並未提供民眾知道，讓民眾無形中暴露在危險中。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣員林市1名高中女學生，上周日在員林圖書館看書時，遭1名25歲男子，疑似在她後方做出猥褻動作，但當時女子並未察覺，沒多久發現位置周圍遭噴灑不明液體，才通報館方報警處裡，而15日該男重返舊地，被眼尖館員發現，機警報警處裡，才逮到涉案男子。

據了解，當時高１女學生蹲坐在書櫃旁，男子從女子後方經過時，卻駐足停下腳步未離去，女子不以為意繼續低頭找書，沒多久就發現腳邊有不明意體，回頭查看竟發現該男子沒穿內褲，正在做猥褻動作，當時他嚇得不管亂動，待男子離去才敢通報館方。

事後館方調閱相關監視器，發現男子除了在館內打手槍之外，還在圖書館廁所內，將內褲脫下，塞在館內的書架上，令人匪夷所思。

警方表示，日前獲報有民眾在轄內圖書館發生猥褻案件，經警方調閱相關監視器鎖定特定犯嫌，而15日該名男子又回到圖書館，館員機警通報警方，隨即將該男子逮捕，並帶回確認身分，待受害女學生做完筆錄後指認，會依其涉犯罪嫌，依法送辦。

員林市長游振雄表示，公所圖書館發生如此憾事他深表遺憾，也強力譴責該男子做為，由於圖書館員多半是女性同仁，因此不管同仁、或到圖書館看書的民眾，公所都有確保其安全的責任，目前圖書館已經加派男性同仁加強巡視，會還給市民一個安全無虞的閱讀空間。

(中時 )